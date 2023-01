Avvio corsi di formazione al Divertistudio

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Formazione per grandi e piccini organizzati da Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO.

Corsi di inglese per bambini e ragazzi scuole elementari, scuole medie e prima e seconda superiore, Corsi di francese per ragazzi delle scuole medie, Corso di yoga e corso di meditazione per adulti.

Tutti i corsi si svolgeranno presso la nostra sede di Piazza Falcone 3 a Biella. L'inizio dei corsi è previsto dal 30 Gennaio 2023. La prima settimana è la settimana di prova gratuita.

Ogni corso avrà una durata di 12 incontri. I corsi saranno attivati con un minimo di 6 iscritti.

NOVITA’ 2023"TEMPO AL TEMPO" : L’educazione alla sessualità dei nostri figli nell'era di internet . . .e non solo, per ragazze e ragazzi delle scuole medie.

Il corso è organizzato in 4 incontri il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre Venerdì 20 Gennaio 2022.

Per info scrivere a divertistudio@gmail.com; cell 348.0188561 oppure whatsapp 338.8675806