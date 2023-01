A Viverone scambio di doni fra bambini e anziani alla Casa di Riposo

Hanno partecipato gli ospiti della casa di riposo “Casa Albert” di Viverone, gestita da Sereni Orizzonti, ad un pomeriggio in compagnia dei bambini della scuola elementare di Viverone.

«Sono venuti a trovarci e abbiamo trascorso dei bellissimi momenti in compagnia» - dichiara Giulia Rubinato, direttrice della struttura - «Siamo stati all’esterno, a causa delle misure cautelative di prevenzione. I bambini hanno portato dei bellissimi bigliettini ad ogni ospite e noi abbiamo dato loro un panettoncino e un pensierino».

L’incontro è stato finalizzato a riportare i sorrisi e il contatto umano nelle residenze per anziani, che per molto tempo hanno vissuto l’isolamento dovuto dalla pandemia, e per consentire ai giovanissimi di fare esperienza con persone non autosufficienti. Si tratta di un modo speciale per comunicare l’importanza delle relazioni, del rispetto e della cura. La casa di riposo “Casa Albert” di Viverone è una struttura di degenza per persone con diversi gradi di autosufficienza.

È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.