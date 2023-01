Nuovo protocollo d'intesa tra Volontari Aib del Piemonte Squadra Biella Orso e Comune di Biella

Attraverso una delibera di giunta il Comune di Biella sancisce una nuova collaborazione con il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso. Nel documento, il Comune di Biella accoglie la richiesta di l'Aib di valutare la sua collaborazione per lo svolgimento presso le aree verdi pubbliche di interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva anche a tutela della sicurezza pubblica e di irrigazioni di emergenza, analogamente a quanto già svolto in passato.

“Nei momenti in cui la primaria attività statutaria mirata al controllo degli incendi boschivi e a supporto in caso di emergenze idrogeologiche e di protezione civile non è richiesta – si legge nella delibera di giunta che sancisce la nuova collaborazione -, l'Aib potrebbe infatti garantire la propria presenza sul territorio attraverso volontari associati, con opportuna dotazione di mezzi ed attrezzature, a presidio ed a controllo del verde pubblico e dell’arredo urbano svolgendovi esercitazioni operative, finalizzate all’aggiornamento formativo per azioni di pronto intervento in situazioni emergenziali ed al mantenimento in efficienza dei macchinari in uso”. Operazioni che per il Comune, opportunamente coordinate dal servizio tecnico, consentono di far fronte al controllo della vegetazione nei giardini, sulle carreggiate stradali, nei piccoli corsi d’acqua, ad irrigazioni di soccorso, alla pulizia ed al riordino e ripristino di attrezzature ludiche e di arredo urbano, non solo per il decoro urbano ma anche a tutela dell’incolumità pubblica.

In particolare, a sancire la nuova collaborazione sarà un protocollo che avrà una durata di 2 anni, e alla Squadra Biella Orso, per lo svolgimento delle esercitazioni, da intendersi rese comunque a titolo gratuito, sarà corrisposto un rimborso delle spese sostenute nel biennio fino al limite massimo stanziabile di Euro 8.000,00 (corrispondenti ad Euro 4.000,00 all'anno).