Digital Divide nel Biellese, a che punto siamo?

Nel suo discorso di fine anno, il presidente Mattarella ha citato tre grosse questioni tra cui la trasformazione digitale, tema che gli ha permesso di rivolgersi alle generazioni più giovani.

«Pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche un’illusione - ha esordito Mattarella - . La crescita nel mondo digitale ci porta a nuovi scenari, raccontando che circa il 60% della popolazione è connesso alla rete. L’effetto pandemia ha di fatto accelerato repentinamente l’uso della rete, rivelando il vero volto dello smart working e relativi lati positivi e negativi, scoprendo l’esistenza del “digital divide”. E’ il divario che c’è tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha (per scelta o no). Ne deriva una esclusione dai vantaggi della società digitale, provocando danni socio-economici e culturali per chi ne è afflitto. Uno scenario di certo non auspicabile, soprattutto tenendo conto che in Italia ci sono più smartphone che abitanti, circa 80 milioni di dispositivi e che gli italiani trascorrono online un quarto della giornata, circa 6 ore online . Dai dati acquisiti nei mesi appena precedenti la pandemia si è registrato un incremento del numero degli utenti online: se da un lato sono quasi 50 milioni gli utenti connessi, con una penetrazione dell’82%, dall'altro lato sono ben 35 milioni le persone attive sui canali social".