Valdilana, ecco i calendari per la raccolta rifiuti

Sono pronti i calendari Seab per la raccolta rifiuti, a disposizione per i cittadini di Valdilana. Ne da notizia il Comune. Si ricorda che la Municipalità di Trivero si distingue nelle seguenti zone: Trivero zona "A" che comprende: Botto, Cereie, Dosso, Ferla, Fila, Giardino, Grillero, Mazza, Mazzucco, Borgata Molino, Polto, Ponzone, Pramorisio, Rivarolo, Vaudano; Trivero zona "B” che comprende: Barbato, Barbero, Brughiera, Bulliana, Castello, Ferrero, Gioia, Guala, Lora, Marone, Oro, Piana, Pratrivero, Ronco, Rondò, Roveglio, Sant'Antonio, Sella, Vico, Zegna, Zoccolo, P.zza XXV Aprile, Via Marconi, Viale Roma, Villaggio Residenziale.

I calendari sono sempre disponibili nel portico esterno del Municipio di Trivero, Frazione Ronco 1 oppure possono essere ritirati presso ogni ex sede municipale in concomitanza con il ritiro dei sacchi della plastica. Sono inoltre reperibili alla pagina del Comune di Valdilana sezione "Ambiente e Rifiuti".