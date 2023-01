Bocce, a Biella la 71° edizione della Boccia d'Oro

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Valle Elvo organizza la 71° edizione della Boccia d'Oro, Sigillo d’Argento Lauretana 2023, competizione con vincolo di società.

Il torneo, che partirà il 26 gennaio, si giocherà presso il Bocciodromo Comunale Città di Biella, con la partecipazione di 16 formazioni a quadrette (categorie ammesse BBDD – BCCD- CCCC- CCCD- CCDD- CDDD- DDDD).

In base alle società iscritte saranno formati, tramite sorteggio, 2 gironi all'italiana con partite di sola andata. Le prime 4 classificate di ogni girone accederanno alla fase finale, con incontri incrociati tra i 2 gironi, (1^ contro 4^; 2^ contro 3^; e viceversa).

Questo il calendario del torneo. Giovedì 26 gennaio. Giovedì 2-9-16-23 febbraio. Giovedì 2-9 marzo; Giovedì 16 marzo quarti di finale; Giovedì 23 marzo semi finali Giovedì 30 marzo finale. Le partite inizieranno alle 21 con punteggio ai 13 nel tempo massimo di 2 ore ( è previsto il pareggio),

E questo il regolamento. Ad ogni serata si potranno cambiare tutti i giocatori, si potrà fare una sostituzione in corso partita alla fine della giocata, rispettando il vincolo di categoria da programma. Classifica: 2 punti ogni partita vinta, 1 punto per il pareggio, 0 per sconfitta. Criteri in caso di parità in classifica. Parità tra 2 formazioni: risultato scontro diretto; caso pareggio, somma punti fatti sommati a quelli non fatti dagli avversari nella fase preliminare. Parità tra 3 o più formazioni: 1° classifica avulsa; 2° somma punti fatti, sommati a quelli non fatti dagli avversari (scontri diretti); 3° maggior punti fatti nella fase preliminare.

Per quanto non contemplato dal regolamento vigono le norme tecniche, organizzative e statutarie della FIB. Con l'iscrizione i partecipanti si impegnano ad osservare il regolamento.