Bear Wool Volley, al via la 18° edizione, FOTO e VIDEO

A via oggi martedì 3 gennaio la tre giorni dedicata alla pallavolo nel Biellese con il Bear Wool Volley, il Torneo Internazionale di pallavolo giovanile che, per tanti anni (prima della “pausa forzata” dovuta al “lockdown anti-covid”), all’inizio di gennaio ha portato il Biellese alla ribalta del mondo del volley.

Oggi ci sono state le gare di qualificazione ma non solo. Alle 18 tutti gli atleti partecipanti si sono dati appuntamento in Piazza Vittorio Veneto, a Biella, da dove è partita la tradizionale sfilata in via Italia, che si è conclusa che in Piazza Duomo, con la cerimonia di presentazione delle squadre.

Domani, mercoledì 4 gennaio, invece, le sfide fra le squadre partecipanti riprenderanno alle 8,30, con le restanti gare di qualificazione e, a seguire, le partite dei quarti e delle semifinali.