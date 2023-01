A Portula arriva la Befana, a Castagnea verrà appesa la calza sul campanile della chiesa

C'è ancora tempo fino al 15 gennaio per visitare Castagnea, la frazione di Portula diventata il quartier generale della Befana e delle sue fedelissime aiutanti. Per l'Epifania si svolgerà un evento importante: verrà, infatti, appesa la calza più lunga d'Italia al campanile della chiesa e, per l'occasione, l'Associazione Amici di Castagnea preparerà polenta concia per tutti; inoltre, la Befana racconterà le sue avventure ai bambini.

Ecco il programma della giornata: ore 12:00 polenta concia da asporto; ore 15:00 arrivo della Befana, visita alla casa e passeggiata al crepuscolo con racconti e storie befanose; ore 19:00 cena della Befana. Per info e prenotazioni: 346 9860851 - 340 1934212.