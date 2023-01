A Cavaglià torna il tradizionale carnevale benefico, addio alla forma ridotta per la pandemia

Il nuovo anno si apre in bellezza con la 50a edizione del carnevale benefico di Cavaglià, venerdì 6 gennaio, che dopo gli anni della pandemia riprende a pieno regime.

Come da tradizione, la giornata inizia alle 9:30 con l’investitura di Generale e Colonnello e con la presentazione delle amate maschere Gianduja e Giacometta presso la sede municipale, dove il sindaco consegnerà anche le chiavi del paese.

I festeggiamenti continuano poi con la sfilata per le vie del paese, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Cavaglià che allieterà il pubblico per tutta la giornata. Alle ore 10 il corteo farà visita agli anziani dell’Infermeria C. Vercellone, a cui seguirà la messa in suffragio degli Amici del Carnevale alle ore 11. Il pranzo quest’anno si terrà presso l’enoteca “Il Quartin” dalle ore 12:30, le prenotazioni sono aperte ancora per poco, fino a mercoledì 4 gennaio.

L’organizzazione del carnevale coglie l’occasione per comunicare il cambiamento di data del tradizionale “carvè”, che quest’anno si terrà dal 10 al 12 marzo. Tre giorni di sfilate e divertimento, accompagnate dall’amata fagiolata e da pranzi e cene di ogni tipo.