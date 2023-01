A Biella, a San Cassiano, all'Epifania la Befana arriva dal cielo

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo della Befana, venerdì 6 gennaio, in piazza San Giovanni Bosco, Biella, per la gioia di adulti e bambini.

Dalle ore 15 tante attività per festeggiare insieme: giochi, merenda e truccabimbi intratterranno i più piccoli, mentre lo spettacolo “malleabile” dell’artista e attore comico Peppino Marabita coinvolgerà tutta la famiglia. Alle ore 17, puntate gli occhi al cielo per l’arrivo della simpatica vecchietta, che scenderà dal campanile della chiesa di San Cassiano a bordo della sua magica scopa, per portare tanti doni e dolcetti.

Un messaggio importante per tutti i bimbi: non dimenticate di portare la vostra calza per portare a casa tante deliziose caramelle!