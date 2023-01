Scontro tra due auto a Mongrando, una finisce fuori strada: una donna in ospedale (foto newsbiella.it)

Scontro tra due auto - con una finita fuori dalla carreggiata - e una donna in ospedale: è il bilancio, stando alle prime informazioni raccolte, dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, 3 gennaio, in prossimità di una rotonda di Mongrando.

Sul posto, oltre alla Stradale e ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Non sono note, al momento, le condizioni di salute della conducente.