Aveva 65 anni l'uomo trovato senza vita in casa nella giornata di ieri, 2 gennaio, a Lessona. A fare la macabra scoperta, stando alle ricostruzioni del caso, il fratello giunto in visita che ha subito lanciato l'allarme.

Sul posto si è portato il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra che la morte, sopraggiunta qualche giorno prima, sia avvenuta per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.