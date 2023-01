Dramma a Pavignano, rinvenuto senza vita in casa un uomo di 48 anni

Dramma a Pavignano, scoperto senza vita in casa un uomo di 48 anni (foto di repertorio)

Un'altra tragedia si è consumata nel Biellese. Nella serata di ieri, a Pavignano, è stato ritrovato senza vita un uomo di 48 anni. A dare l'allarme i Vigili del Fuoco una volta giunti sul posto. Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118 che ne hanno constato il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione del rito funebre.