Basket in lutto, è morto lo storico presidente della Libertas Biella Alberto Cerruti

Alberto Cerruti era il basket per Biella, all’età di 89 anni è mancato alla sua famiglia e alla Sua città. Fratello di Nino e zio di Alberto Savio ha certificato per il Biellese il binomio sport ed eccellenza, industria e passione per il territorio.

Una perdita per la provincia, un imprenditore illuminato come ce ne sono pochi in giro, un esempio da seguire per risollevare un territorio. Come presidente della Libertas Biella disputò otto campionati di serie A giungendo per ben due volte nel 1961 e nel 1965 al quinto posto finale in quel catino che era la Rivetti. I funerali si svolgeranno in giornata. Alla sua famiglia il cordoglio della redazione di newsbiella.it