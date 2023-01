È stata trasporta al Pronto Soccorso, in codice giallo, la donna di 59 anni, rimasta investita nella mattinata di ieri, 2 gennaio, in via Mazzini, a Cossato. A travolgere la passante, per cause da accertare, un'auto con a bordo un uomo di 67 anni.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza alla malcapitata, residente a Cossato, poi condotta in ospedale per accertamenti. La prognosi non è al momento nota.