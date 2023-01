Arriva la Befana tra i presepi di Callabiana

Proseguono le iniziative legate ai festività natalizie nel "paese dei presepi". Per l'Epifania, l’associazione Amici dei Presepi di Callabiana, in collaborazione con la Pro Loco di Camandona, ha in programma una giornata molto particolare: venerdì 6 gennaio, dalle ore 15:30, la Befana farà visita al salone invernale della Pro Loco di Callabiana, per la gioia dei più piccini.