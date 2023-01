Cerrione, si cercano 4 giovani per assistenza ai compiti scolastici

Il comune di Cerrione ha la possibilità di impegnare per 12 mesi 4 giovani dai 18 anni compiuti prima del 10 febbraio. Saranno impegnati per 4 ore al giorno in attività di assistenza ai compiti per i ragazzi. Riceveranno una indennità di 444,30 al mese. Frequenteranno anche corsi di aggiornamento che potranno essere un arricchimento per futuri impegni lavorativi. Per qualsiasi chiarimento il sindaco è a loro disposizione per chiarimenti.