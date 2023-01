A Benna, i contributi alle realtà del territorio che si impegnano per la comunità

Sono diverse le associazioni di Benna che in questi giorni hanno ricevuto i contributi da parte del Comune per le loro attività e per quanto fanno per Benna. In particolare, come si legge nella delibera di giunta, "per l' impegno a favore della comunità che si manifesta nella realizzazione di varie attività organizzate in diverse occasioni nel corso dell'intero anno".

Nel dettaglio, a ricevere i contributi sono l'Associazione "Sport e Folclore" di Benna € 1.200,00; il Comitato Gemellaggio Benna Lentigny € 250,00; A.S.D. San Secondo Bennese € 400,00; l'Associazione VVB di Vigliano Biellese € 500,00 a titolo di rimborso spese per l’attività extra convenzione di pulizia del Rio Bazzella e Rio Ottina; l'Associazione Alpini di Benna € 100,00 a titolo di rimborso spese forfettario per l’utilizzo della sede per lo svolgimento del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico (geometra) - cat c - a tempo parziale ed indeterminato.