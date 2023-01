"Nuova" Piazza Vittorio Veneto a Biella, c'è il progetto definitivo

Va avanti spedito il progetto da 700 mila euro che trasformerà piazza Vittorio Veneto, tutta l’area davanti ai portici ex Standa, in una zona esclusivamente pedonale.

E' infatti di questi giorni l'approvazione da parte della giunta del progetto definito del primo lotto.

In particolare, all’interno della somma di 700 mila euro sono previsti 93 mila euro per l’introduzione di un nuovo arredo urbano, con nuova illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una moderna fontana a raso terra. A livello di cantiere il progetto prevede la rimozione di tutto il marciapiede lungo il perimetro dei giardini Zumaglini, il ricollocamento delle piante esterne, il rifacimento della pavimentazione con i ciottoli che lo scorso anno sono stati sostituiti dalle vie Lamarmora e Pietro Micca. Migliorie saranno apportate anche nella zona della fontana Fons Vitae con l’obiettivo di dare una nuova identità e rilanciare il commercio dell’asse.

All'Agenzia della mobilità piemontese il Comune ha inviato una comunicazione in cui si dice che dal 6 marzo i bus non dovranno più circolare in quella zona.