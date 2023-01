Lavori nel parco della Burcina

A dicembre, nel Parco Burcina di Pollone, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del patrimonio arboreo. Lo comunica l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore sul proprio sito.

“L'intervento – si legge nella nota - prevede, più precisamente, l'abbattimento di alberi deperenti e la potatura di eventuali rami che potrebbero costituire un pericolo per i visitatori del Parco. Si prevede la chiusura, fino al mese di febbraio, di brevi tratti di sentiero, soltanto per il tempo necessario alla ditta per completare il lavoro in sicurezza”.