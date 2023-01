Gli allievi della media di Chiavazza tornano alla Nino Costa in via De Amicis, FOTO

Gli allievi della media di Chiavazza tornano alla Nino Costa in via De Amicis

Buon inizio anno per gli allievi delle medie di Chiavazza da mesi ospitati alla Cridis, che da lunedì 9 gennaio 2023 riprenderanno le lezioni nella sede di Chiavazza, dove in questi giorni si stanno piano piano sgombrando le aule dal cantiere che le hanno interessate per mesi.

Niente più trasporti ad hoc dunque da e per la “G. Cridis”, e l’orario tornerà quello consueto, come anche i trasporti da Pavignano: Lunedì 8:00 – 13:00; Martedì 8:00 – 17:00 con mensa; Mercoledì 8:00 – 16:00 con mensa; Giovedì 8:00 – 17:00 con mensa; Venerdì 8:00 – 13:00.

I lavori nella sede non sono terminati, per cui gli allievi, docenti e personale dovranno ancora convivere per un certo periodo con l’impresa, in particolare al momento stanno operando nel blocco della palestra, che non sarà agibile per un certo periodo.

"Risulta chiaro ed evidente - conclude in una comunicazione ai genitori il preside - che, purtroppo, si continueranno ad avere dei disagi connessi ai lavori, ma sono certo che collaborando tutti insieme potremo superare le difficoltà che si manifesteranno. Mi auspico che tutto vada nel verso giusto certo anche della vostra pazienza e collaborazione in principal modo il 9 gennaio, dove magari non tutto sarà a posto ma tutti noi dovremo comunque lavorare per accogliere i ragazzi e farli sentire nella loro scuola".