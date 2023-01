Conversazioni e lezioni in inglese con il comune di Valdilana

Sei un adulto con una conoscenza basilare della lingua inglese (livello principiante / scolastico) e vuoi migliorare il tuo inglese? Il comune di Valdilana organizza conversazioni in inglese con un professore universitario madrelingua. Le conversazioni, organizzate in gruppi, si svolgeranno in presenza, con modalità e orari da definire in base alle adesioni.

Il servizio è gratuito e riservato ai residenti del Comune. La scadenza delle adesioni è prevista entro il 15 gennaio. Per informazioni consultare la pagina specifica del sito comunale.