A Natale una casula mariana in dono a Don Luigi Tajana per i suoi 20 anni a Ternengo

La partecipatissima Messa della notte di Natale a Ternengo, è stata l'occasione per donare a Don Luigi Tajana una casula Mariana (omaggio scelto in virtù del suo forte legame alla Vergine Maria) in occasione dei suoi vent'anni di servizio in parrocchia; Correva infatti l'anno 2002 quando Don Luigi celebrò il suo primo Natale in paese. L'iniziativa è partita dalla cantoria, alla quale si è unito un piccolo gruppo di parrocchiani; Parte del ricavato è stato poi donato direttamente a lui perché ne disponesse come meglio credeva.

Anche se i festeggiamenti veri e propri per il suo anniversario si sono svolti a Bioglio (don Luigi è anche parroco di Bioglio e Piatto), ci sembrava giusto donargli un segno di affetto a livello più stretto con la nostra comunità parrocchiale. E quale momento migliore poteva esserci se non il calore e l'intimità della Santa Notte di Natale? È stato un modo discreto e affettuoso per stringersi a lui e ringraziarlo per il suo servizio e la sua presenza, rispettando quel suo essere "riservato" e un po' schivo alle luci dei riflettori...ma nonostante questo, sempre presente in mezzo a noi, nelle nostre vite così come in tutte le domeniche da quando vent'anni fa arrivò a Ternengo.