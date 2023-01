On. Roberto Pella (FI): "Depositata proposta di legge Forza Italia su abuso d'ufficio"

Abbiamo depositato, insieme al Capogruppo alla Camera di Forza Italia Cattaneo e al Vicepresidente della Commissione Giustizia Pittalis, una proposta di legge a mia prima firma volta a riformare il tema dell'abuso d'ufficio, che fa seguito alla proposta della collega Rossello, in linea con le aperture fatte dal Ministro Nordio e in particolare dal Viceministro di Forza Italia Sisto durante l'incontro con ANCI, cui ho preso parte come Vicepresidente vicario dell'Associazione, e durante l'esposizione delle linee guida per la legislatura in audizione in Parlamento. Durante il confronto con le Camere, tra gli altri, il Ministro Nordio ha evidenziato che dai dati relativi all’abuso d’ufficio emerge solo il 3 per cento di condanne, mentre le statistiche indicano 5400 procedimenti nel 2021, conclusi con 9 condanne davanti al gip e 18 in sede di dibattimento. Un tema che causa paralisi e rallentamento della Pubblica Amministrazione, al punto da scoraggiare anche le stesse candidature dei sindaci nei comuni.