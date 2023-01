Dispersi in Val Grande, recuperati dai soccorritori padre e figlio di 9 anni

Ieri squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco del VCO, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) e dei volontari del Soccorso Alpino, hanno collaborato per soccorrere due escursionisti non lontano dal parco nazionale della Valgrande, nel comune di Cossogno.

Una volta individuati, è stata utilizzata la fotoelettrica in dotazione ai VV.F. per illuminare la zona delle operazioni.I due, un adulto e un bambino di 9 anni, di nazionalità austriaca, sono stati raggiunti e imbragati poiché si trovavano in una zona particolarmente impervia, per poi essere riaccompagnati alla loro vettura a Rovegro. Entrambi risultano in buone condizioni di salute.