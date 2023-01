Dal Nord Ovest - Ciclista investito da un’auto

Un ciclista è stato investito da un’auto in stradale San Secondo a Pinerolo, sul cavalcavia. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia municipale di Pinerolo per stabilire la dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni l’auto avrebbe tamponato la bicicletta.