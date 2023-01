Tragedia in serata, è morto il pilota di 45 anni precipitato con l'elicottero a Piedicavallo

È morto nella tarda serata di ieri, 1° gennaio, nel reparto di rianimazione del Cto di Torino, il pilota valdostano di 45 anni, rimasto coinvolto oltre un mese fa in un incidente a bordo di un elicottero. Il mezzo era precipitato lo scorso 23 novembre nella zona boschiva di Piedicavallo dietro il cimitero, a pochi metri di distanza dal centro abitato e dalla vicina frazione di Montesinaro. L'uomo era in rianimazione, in prognosi riservata. Purtroppo non ce l'ha fatta.