Sergio Perazza, il ricordo del sindaco Piatti: “Un caro amico”

La notizia della scomparsa di Sergio Perazza, apprezzato cantante e compositore noto in tutta la provincia, ha destato grande dolore nella comunità biellese. In tanti hanno voluto condividere con messaggi e post sui social i loro ricordi.

Tra questi anche il sindaco Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo: “Mi unico al lutto per Sergio Perazza ricordandolo come un caro amico, con cui ho condiviso le mie prime esperienze musicali. Sergio ha significato tanto per noi, sicuramente una presenza importante per la nostra realtà”.