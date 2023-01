L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ricorda Massimo Ronzani

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo con rammarico dà l’estremo saluto a Massimo Ronzani scomparso prematuramente, all’età di 67 anni, sabato 31 dicembre. “Da sempre Massimo è stato un amico della Passione di Sordevolo” – dice il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo – “ed ha dato il suo contributo sia come comparsa, sia come volontario. Durante gli spettacoli andati in scena la scorsa estate ha collaborato come addetto al parcheggio dell’anfiteatro. Ci mancheranno la sua presenza e la sua grande simpatia. Gli siamo grati per l’aiuto che ha voluto dare in tutti questi anni e siamo vicini alla famiglia in questo triste momento”.