E' tornato a casa il cane recuperato a Capodanno in Strada Della Nera dai Vigili del Fuoco

Vicenda a lieto fine per il cane che caduto dentro a un canale di scolo in Strada Della Nera a Biella ieri, 1 gennaio, la mattina di Capodanno, è stato salvato dai Vigili del Fuoco. (Leggi qui Cane recuperato in Strada Della Nera)

Una volta tratta in salvo, la bestiola era stata portata al Canile Consortile di Cossato, dove il proprietario già nella giornata di ieri si è rivolto per riportarlo a casa.

Al recupero aveva partecipato anche la Polizia Locale.