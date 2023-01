Cade in casa e non riesce più a rialzarsi, allarme a Lessona (foto di repertorio)

Allarme nella mattinata di oggi, 2 gennaio, a Lessona per una persona caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. Sul posto, oltre al 118, anche i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno raggiunto la malcapitata, poi affidata alle cure dei sanitari.