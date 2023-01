Tra rigenerazione urbana e tradizione, apre le porte Cascina Oremo: il taglio del nastro il 15 aprile

C'è la data: il 15 aprile ci sarà il taglio del nastro di Cascina Oremo, un progetto sicuramente ambizioso e visionario, capace di rigenerare un asse strategico della città, con al centro il Polo formativo di Città Studi e l’Accademia dello Sport Pietro Micca.

Talento, inclusione, sostenibilità: sono queste le parole-chiave che descrivono il progetto “Cascina Oremo”: un investimento di risorse per circa 10,5 milioni di euro tra valore dell’immobile, ristrutturazione e avvio delle attività messe in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Una volta a regime, Cascina Oremo raggiungerà i seguenti obiettivi ONU 2030: OBIETTIVO 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; OBIETTIVO 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni; OBIETTIVO 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Affidato all’architetto Gianluca Bassetto e ad un team di specialisti, il progetto darà nuova vita a circa 6.000 mq di fabbricati finora destinati ad uso agricolo e nei quali troveranno spazio laboratori, uffici, spazi comuni oltre a due piscine di cui una da 25 metri su tre corsie. Cascina Oremo rappresenterà un importante nuovo strumento per la lotta alla povertà educativa capace di proporsi a livello nazionale come punto di riferimento come testimonia anche l’attenzione da parte dell’Impresa sociale “Con i bambini” che ha contribuito al progetto. Al suo interno troveranno casa enti che condividono con la Fondazione un ampio percorso che non si concluderà con l’inaugurazione, ma proseguirà negli anni successivi con la messa punto di progetti di inclusione finalizzati a creare una vasta comunità educante che guarda come riferimento ideale agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 con particolare attenzione all’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili”.