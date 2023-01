Il Lago delle Piane a Masserano offre scenari inaspettati e curiosi ritrovamenti

La portata dell'acqua del Lago delle Piane a Masserano, è decisamente diminuita durante i lunghi periodi siccitosi, ma lo scenario che si presenta è decisamente suggestivo. Passeggiando sulle sponde si trovano le conchiglie giganti dell'Anodonta, segno che le acque del lago godono di una sana rivitalizzazione dell'eco sistema grazie alla sua funzione di filtro naturale.

Le cozze giganti, come vengono chiamate, possono superare i 20 centimetri di diametro e non sono commestibili ma hanno una funzione importante per l’ambiente in quanto fungono da depuratori naturali perchè riescono a purificare l’acqua da particelle esterne di cui si nutrono, oltre a rappresentare esse stesse un ottimo cibo per i pesci.

Purtroppo il basso livello delle acque le ha decimate e si spera nel ritorno alla normalità del lago e alla loro ripresa.