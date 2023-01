Arrivano i Re Magi a Crosa

A chiudere il ciclo natalizio, la festa dell’Epifania porterà a Crosa i Re Magi per completare il quadro del presepe vivente. Sarà nel pomeriggio del sei gennaio l’ultima rappresentazione in forma statica di questa edizione durante la s. messa delle ore sedici nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Come nelle edizioni pre-pandemia, i tre illustri personaggi saliranno nella capanna allestita alle spalle dell’altare in compagnia della Sacra Famiglia, per portare i preziosi doni al bambinello. Non mancheranno i pastori e lo zampognaro a completare la coreografia natalizia. La Santa Messa verrà celebrata da Padre Martin in sostituzione di Don Renzo Diaceri indisposto.

Al termine della celebrazione, come ormai consuetudine, sul sagrato della chiesa sarà in attesa dei presenti la Befana, che dispenserà ai fanciulli la classica calza. Un’edizione, la quarantacinquesima, premiata da un numeroso pubblico la vigilia di Natale, che ci traghetterà nel nuovo anno appena iniziato.