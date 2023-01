In merito alla realizzazione della nuova sede del Liceo del Cossetese, la Provincia aveva invitato 30 operatori economici a presentare un’offerta entro il giorno 22/11/2022 alle ore 12:00. In particolare, per l’individuazione dell’aggiudicatario si era prevista l’applicazione del criterio del prezzo più basso.

Entro la scadenza, non è pervenuta però alcuna offerta. Per questo motivo la gara, è stata indicata come deserta e la Provincia valuterà il da farsi.