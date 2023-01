Gaglianico, modifiche alla viabilità per lavori

A Gaglianico, per migliorare la sicurezza del tratto di strada di fronte alla chiesa, saranno posizionati nuovi pali di illuminazione a led e per questo, da oggi, lunedì 2 gennaio e per circa una settimana, si prevedono disagi per la viabilità lungo la S.P. 143 nel centro abitato di Gaglianico.

Per lo stesso cantiere sarà interrotta anche la viabilità in direzione di Ponderano ed in via XX Settembre in prossimità del Municipio.

I lavori, affidati alle società Enerbit e Valtellina, costituiscono il completamento per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica in paese ed il conseguente miglioramento per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni.