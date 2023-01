A Salussola il mercatino di Santa Lucia, il grazie del Comune

Nei giorni scorsi ha avuto luogo il mercatino di Santa Lucia, a Salussola. A darne notizia il Comune sui propri canali social: “Una bellissima manifestazione organizzata con maestria dalla Pro Loco, con la collaborazione dell'assessore Canella e dei consiglieri comunali. Un grazie particolare agli amici di San secondo per l'ospitalità e il loro grandissimo impegno... Un modo per far conoscere i nostri prodotti e condividere un po' La magia del Natale... Grazie agli Alpini di Ponderano per il loro aiuto e per la magnifica polenta con spezzatino”.