Servizio civile universale: aperto il nuovo bando

Sono stati banditi 71.550 posti per operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio Civile Universale che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

In particolare:

70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro incrementabili sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di Servizio Civile Universale su cui essere impegnati.

Il bando con i relativi allegati nei quali poter consultare tutti i progetti e le posizioni disponibili nonché i requisiti necessari alla partecipazione, è scaricabile dalla pagina web dedicata sul sito del Governo Italiano.

Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite Spid attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023.