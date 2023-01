Permessi Ztl a Biella, c'è la proroga

A Biella la giunta ha prorogato le autorizzazioni di circolazione all’interno delle Zone a traffico limitato.

Nel documento, che richiama la delibera del Consiglio Comunale del 25/10/2011 in cui è stato approvato il Regolamento per la circolazione dei veicoli all’interno delle zone a traffico limitato, si è deciso di prorogare al 31.12.2023 e comunque non oltre la data della messa in funzione del nuovo sistema di videosorveglianza e controllo varchi Z.T.L., i permessi attualmente in vigore.

Obiettivo del documento è non aggravare il procedimento amministrativo a carico dei titolari dei permessi di accesso alla Z.T.L. con scadenza 31.12.2022.