Covid, i casi in Cina non spaventano Cirio: “Piemonte al top sui vaccini”

La Cina non fa paura, almeno per ora. Sembra di essere tornati indietro di tre anni, con l’allarme per i boom di contagi di Covid in Estremo Oriente, eppure il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ostenta tranquillità.

Il motivo? I vaccini. "Nonostante i timori che arrivano dalla Cina, la situazione in Piemonte per quanto riguarda il Covid è completamente sotto controllo, sia come come contagi sia come ricoveri" ha esordito il Governatore. A fare la differenza, tre anni dopo, i vaccini.

"Il Piemonte - ha proseguito Cirio - è ai vertici della classifica delle regioni italiane per il numero di vaccinazioni anti-Covid somministrate". Oltre ai vaccini, il Piemonte ha già predisposto tamponi a Caselle e Levaldigi per i passeggeri provenienti dalla Cina, anche a seguito di scali in altri aeroporti.