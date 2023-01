Tennis tavolo Splendor..un 2022 chiude in positivo

Un 2022 ricco di soddisfazioni per il settore pongistico dell' ASD Splendor 1922, che ha confermato come il tennis tavolo a Cossato sia una realtà in espansione sia come numeri di tesserati che come risultati.

Il settore giovanile Autogarbaccio/ MB line centra un ottimo quinto posto nella classifica generale finale del Grand Prix regionale 2021/2022, mentre la compagine di D1 Unipol Sai di Bocchio/ MB Line chiude in testa l andata del proprio girone per provare a centrare nei prossimi incontri la promozione in C2 che per Cossato sarebbe un risultato storico.

Purtroppo la compagine Cedas Splendor Catto/Bau'..anche a causa di infortuni, occupa l ultimo posto nello stesso girone di D1 e dovrà superarsi con un gran ritorno per conquistare la salvezza, ed è questo forse l'unico neo negativo di questa prima parte di stagione che vede ancora anche il settore giovanile in evidenza con la sesta piazza nella classifica regionale a metà stagione.

Da segnalare anche la costante promozione dell' attività nelle scuole, con il coinvolgimento delle primarie di Castelletto Cervo , Mottalciata e Cossato per avvicinare ancora di più i ragazzi a questo sport e magari trovare anche qualche piccolo talento per tornare a portare un atleta ai nazionali di terni.