Calcio, webinar con il Cossato

Nell'ambito del percorso di qualifica come Scuola Calcio Elite, l'Usd Città di Cossato organizza un webinar, gratuito ed aperto a tutti, con l'allenatore professionista mister Recenti Alessandro, noto nel settore e Co-Fondatore della community per allenatori Coaches.

Tema della serata (lunedì 9 gennaio ore 20.45 su piattaforma web): l'organizzazione delle palle inattive (corner); i tre modi di difendere; i 7 punti per strutturare un corner; come strutturare un allenamento basato su palle inattive; case study dei corner di Pep Guardiola. Iscrizioni via whatsapp al 3346267701.