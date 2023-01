Sta per iniziare il 2023 e, per chiudere le feste insieme, divertendoci, il comune di Candelo vi aspetta in Biblioteca!

“Insieme ai volontari stiamo lavorando per questa piccola attività per iniziare bene l'anno nuovo per offrire alle famiglie un'offerta ludica, varia e colorata – spiegano dalla biblioteca – Appuntamento in biblioteca giovedì 5 gennaio alle 10:45 per una mattina di giochi e intrattenimento...Ah e ci sarà anche la Befana”.