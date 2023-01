Petardi e fuochi d’artificio, a Torino un altro capodanno di “follia”: migliaia di esplosioni. Una donna rischia di perdere la mano

“E’ tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo”. Questo scriveva la Città di Torino prima della notte di San Silvestro. Eppure, immancabilmente, le ultime ore dell’anno vecchio e le prime del nuovo sono state contraddistinte da esplosioni e botti.

Ore di continui scoppi, a ridosso delle case, nei giardini, nelle piazze e nelle strade. Un fenomeno che ha coinvolto tutta Torino: mentre il centro era blindato per la festa in piazza, negli altri quartieri accadeva di tutto. I controlli? In attesa di conoscere i numeri ufficiali, comunque pochi. A testimoniarlo le centinaia di segnalazioni di proprietari di animali esasperati, preoccupati per la salute dei loro amici a 4 zampe.

Una notte e un’ordinanza che come ogni anno si portano dietro le polemiche: come far rispettare i divieti? La risposta, almeno sulla carta, non pare così immediata. Anche nel 2023.



E tra le conseguenze più gravi una ha visto coinvolta una donna di 30 anni che, a causa dello scoppio di un petardo, si è procurata una grave lesione alla mano destra a Vercelli ed è stata trasportata a Torino per essere curata. La ferita da scoppio ha coinvolto tutte le dita e il palmo della mano, con fratture multiple elesioni complesse alla vascolarizzazione del pollice, del medio e dell’anulare. Soccorsa all’Ospedale di Vercelli, è stata trasferita d’urgenza presso il Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino, diretto dal dottor Giorgio Merlino, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia per il salvataggio della mano e delle dita compromesse dal trauma.

L’intervento è stato eseguito dai chirurghi plastici dottor Ezio Gangemi e Fulvio Nicoló, insieme all’équipe anestesiologica (dottoressa Cacciotti Valentina e dottor Luca Cochelli) e all’équipe infermieristica del blocco operatorio. La paziente è ricoverata presso il reparto di chirurgia plastica per seguire l’evoluzione delle ustioni concomitanti al trauma complesso subito.