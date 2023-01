Cane cade in un pozzo a Brusnengo, lo salvano i Vigili del Fuoco, FOTO

Giornata importante per il salvataggio degli animali oggi 1 gennaio 2023 per i Vigili del Fuoco, che dopo ave tratto in salvo un cane caduto in un canale di scolo in Strada Della Nera a Biella (leggi qui cane recuperato), sempre nella mattinata hanno salvato un'altra bestiola caduta dentro a un pozzo profondo diversi metri, dentro alla cantina di un'abitazione.

A chiamare il 112 sono stati i proprietari del cane che non riuscivano a portarlo in salvo. Immediato l'arrivo delle squadre di Vigili del Fuoco di Biella e di Cossato che con l'ausilio di un imbragatura di sono calate e lo hanno riportato tra le braccia dei loro padroni.