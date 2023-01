Auguri da “Su Nuraghe”, “Cust'annu 'etzu fatu at un'unchìnu/ L'anno vecchio ha fatto un inchino”

In Limba sarda gli auguri di Nicola Loi di Ortueri per l’anno “ch'intrat in sa janna”, che “che entra dalla porta”. Nella traduzione di Grazia e di Salvatorica, la poesia verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri transoceanici tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) nell’ambito di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Assessoradu de su Traballu, Formatzione professionale, Cooperatzione e Seguràntzia sotziale - Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna.