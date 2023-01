Castelletto Cervo, borse di studio e scambio di auguri con le associazioni locali

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate a studenti meritevoli residenti e messe a disposizione tramite apposito bando dall'Amministrazione Comunale di Castelletto Cervo. Cinque gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio, che accompagnati dalle rispettive famiglie sono stati accolti dal Sindaco Omar Giletti, dal vicesindaco Riccardo Poma e dai consiglieri di maggioranza nella sala consiliare.

"Avete raggiunto dei risultati eccellenti nel vostro percorso scolastico, questo vuol dire che sapete bene cosa sono la passione, l’impegno, la volontà, e anche i sacrifici – si legge ne post del Comune - Vi auguro che possiate affermare le vostre peculiarità e la vostra unicità, riuscendo a cogliere le opportunità per raggiungere i vostri traguardi e aspettative".

Al termine della cerimonia un secondo momento, dedicato allo scambio di auguri con le associazioni di Castelletto. "Non e stato semplice, ma dopo due anni di stop forzato il 2022 ha visto ripartire molte attività delle associazioni – conclude il sindaco - Questo incontro è per ringraziarvi per l'impegno, la collaborazione e il lavoro che portate avanti per il paese come associazioni e soprattutto come volontari".