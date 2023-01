Al Santuario di Oropa la benedizione delle moto, FOTO Finatti per Newsbiella.it

Oggi, domenica 1° gennaio 2023, come da tradizione interrotta solamente dal Covid, anche quest’anno i motociclisti non solo biellesi, si sono ritrovati a Oropa il primo giorno dell’anno per la benedizione delle moto.

L'appuntamento come sempre era davanti alla basilica antica. A procedere con la funzione è stato il rettore Don Berchi, che ha rivolto i sentiti auguri ai tantissimi centauri presenti prima di procedere la con benedizione vera e propria.