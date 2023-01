Vescovo Farinella, l'augurio del 2023: “Sia un anno di pace, abbiamo bisogno degli altri” VIDEO

“Siamo giunti al nuovo anno, desidero augurare a tutti un buon 2023”. A parlare il vescovo di Biella Roberto Farinella nel video messaggio inviato ai lettori di Newsbiella. “Come ogni anno – sottolinea – iniziamo all'insegna della speranza e della preghiera per la pace. Anche quest'anno, papa Francesco ha voluto dedicare un messaggio alla pace. Nessuno può salvarsi da solo”.

Parlando dell'emergenza Covid, Monsignor Farinella spiega: “Dopo aver vissuto gli avvenimenti drammatici della pandemia, che sono oggetto di riflessione del messaggio pontificio, il papa ricorda come da quei momenti tutti noi abbiamo trovato la forza e l'ispirazione per superarli. Richiede una vera guarigione del cuore”.

A proposito del guerra in Ucraina, il vescovo di Biella ammette: “Ora ci troviamo a vivere un periodo post Covid che non avremmo voluto, con un conflitto in corso, vicino a noi, capace di toccare completamente le nostre società e comunità. Una guerra che fa vittime, dolorosa, che auspichiamo possa trovare conclusione al più presto”.

Da lì l'augurio finale di buon 2023: “Sia un anno di pace, abbiamo bisogno degli altri”.