Ponte Tangenziale a senso unico da maggio

Partirà a maggio di quest'anno la manutenzione del Ponte della Tangenziale.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, le parti interessate (Anas, Provincia di Biella, Comune di Biella, Comune di Candelo) hanno scelto di regolare la viabilità con un senso unico permanente, come spiega il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Questa è la linea. Vedremo se senso unico in entrata o in uscita: ci sono pro e contro in entrambe le situazioni. In linea di massima i lavori partiranno a metà maggio ed il cantiere sarà aperto per una settantina di giorni, ma ne discuteremo ancora con le altre parti”.

“I lavori al ponte – aggiunge Ramella Pralungo - dovranno inoltre essere compatibili con quelli che il Comune di Candelo realizzerà sul proprio territorio sulla strada che collega la tangenziale a Candelo, in quanto questi ultimi costituiscono un by pass necessario”.